Polizei Coesfeld

POL-COE: Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizei Coesfeld: Änderung der Beratungsangebote während der Ferienzeit

Coesfeld (ots)

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Coesfeld wird in den Sommerferien mit einem mobilen Infostand an verschiedenen Wochenmärkten im gesamten Kreisgebiet präsent sein, um über unterschiedliche Kriminalitätsformen und Präventionsmöglichkeiten zu informieren. Diese Aktionen werden für die einzelnen Standorte jeweils zeitnah in angekündigt - die ersten Termine sind:

- Donnerstag, 17.07., 08.00-13.00 Uhr in Nordkirchen - Donnerstag, 17.07., 14.00-18.00 Uhr in Ascheberg - Freitag, 18.07., 14.00-18.00 in Olfen

Zusätzlich beteiligt sich die Beratungsstelle an einigen Ferienprogrammen für Kinder und Jugendliche mit einem Präventionsangebot. Diese Angebote werden vom jeweiligen Veranstalter beworben.

Während dieser Zeit kann die "Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle" in Coesfeld nicht dauerhaft besetzt werden und ist deswegen vom 24.07.25 bis 26.08.25 geschlossen. Beratungen finden in dem genannten Zeitraum nur nach telefonischer Terminvereinbarung statt. Tel.: 02541-14 444.

Nach den Sommerferien gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten.

