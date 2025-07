Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Bösensell, Am Helmerbach, Sportplatz/Streitigkeiten zwischen Jugendlichen führen zu Schlägerei

Coesfeld (ots)

Zu mehreren Körperverletzungen unter Jugendlichen kam es am Sonntag (13.07.) gegen 15.20 Uhr am Sportplatz. Zunächst gerieten eine 16-jährige sowie ein 15-jähriger aneinander und beleidigten sich gegenseitig. Nachdem die 16-jährige ihrem Gegenüber in das Gesicht spuckte, erhielt sie von diesem einen Faustschlag in das Gesicht und wurde verletzt. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer Auseinandersetzung mit wechselseitigen Körperverletzungen zwischen dem 15-jährigen, dessen 17-jährigem Bruder sowie dem ebenfalls 17-jährigen Partner der zuvor verletzten 16-Jährigen. Hier blieben die Beteiligten unverletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre jeweiligen Eltern übergeben.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell