Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mann von 23-Jährigem geschlagen Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus ; Auffahrunfall: beigefarbenes Auto flüchtete und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Mann von 23-Jährigem geschlagen - Hanau

(cb) Während ein 30-Jähriger am Dienstagabend auf dem Freiheitsplatz mit einer Bekannten sprach, kam ein jüngerer Mann auf die beiden zu. Dieser war augenscheinlich alkoholisiert und sehr aufgebracht. Er soll, gegen 18.30 Uhr, unvermittelt den Älteren mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser zu Boden ging. Ein hinzugerufener Rettungswagen verbrachte den Verletzten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Sofort eingeleitete Ermittlungen führten direkt im Anschluss zur vorläufigen Festnahme eines 23 Jahre alten Mannes. Dieser wurde zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung mit auf die Dienststelle genommen. Gegen den Mann aus Nidderau wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-120 an die Polizei in Hanau.

2. Vermisste ist wieder da - Hanau

(fg) Die seit Samstagmorgen vermisste 58-Jährige aus Hanau wurde in Frankfurt angetroffen. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

3. Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus - Maintal / Bischofsheim

(fg) Ein Unbekannter brach am Dienstagmorgen, zwischen 9.15 Uhr und 9.35 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Thomas-Mann-Straße im Bereich 30er-Hausnummern ein und erbeutete unter anderem Schmuck sowie Bargeld. Zudem nahm der Unbekannte ein Paar Schuhe aus dem Treppenhaus mit. Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete der Täter die Eingangstür und durchsuchte das Schlafzimmer. Mit seiner Beute machte er sich anschließend davon. Aufgrund von Videoaufnahmen liegt eine erste Täterbeschreibung vor. Demnach hatte der Einbrecher dunkle Haare und war mit einer weißen Baseball-Mütze, einem weißen T-Shirt, einer beigefarbenen Hose und weißen Schuhen bekleidet. Außerdem führte der Täter, der offensichtlich mit einem Auto unterwegs war, einen grün-gefleckten Rucksack mit. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

4. Auffahrunfall: beigefarbenes Auto flüchtete - Bundesstraße 521 Nidderau / Eichen und Heldenbergen

(cb) Der Fahrer eines beigefarbenen Wagens soll am Dienstag, gegen 10.05 Uhr, auf der Bundesstraße zwischen Heldenbergen und Eichen einer 72-jährigen in ihrem schwarzen Fiat aufgefahren sein. Der unbekannte Fahrer des Autos war etwa 1,70 Meter groß, von schlanker Statur und hatte kurzes schwarzes Haar. Er hielt nach dem Unfall kurz an, um der Dame aus Nidderau einen vermeintlichen Treffpunkt zu nennen und fuhr daraufhin davon. Der schwarze Fiat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der am Fiat entstandene Schaden wird mit etwa 1.500 Euro angegeben. Die Beamten der Polizeistation in Langenselbold nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

5. Eindringlinge in Sporthalle - Erlensee / Rückingen

(cb) Wer ist zwischen Montag und Dienstag in eine Sporthalle in der Langendiebacher Straße (30er Hausnummern) eingedrungen? Dieser Frage gehen unter anderem die Beamten der Polizeistation in Hanau nach. Die unbekannten Eindringlinge verschafften sich vermutlich in der Nacht Zutritt in die Halle, nutzten offensichtlich sämtliches Inventar und verbrachten wohl einige Zeit in der Turnhalle. Während dessen brachen sie Schränke und Kühlschränke auf, wodurch sie einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro anrichteten. Anschließend ließen sich die Einbrecher verschiedene Getränke schmecken, bevor sie die Sportstätte wieder verließen. Auf ihrer Flucht nahmen sie schließlich einen Feuerlöscher und ein Tablet mit. Sachdienliche Hinweise nimmt die ermittelnde Polizei unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

Offenbach, 02.07.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell