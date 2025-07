POL-OF: Kontrolle des Schwerlastverkehrs: jeder dritte kontrollierte Laster wies Mängel auf; Radler schubste Passant zu Boden; Kollision zweier Autos im Kreisverkehr und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Kontrolle des Schwerlastverkehrs: jeder dritte kontrollierte Laster wies Mängel auf - Autobahn 3 / Tank- und Rastanlage Weiskirchen

(cb) Jeder dritte Transporter oder Laster, den die Beamten der Polizeiautobahnstation Südosthessen am Dienstag angehalten und kontrolliert haben, wies Mängel auf. Die Verkehrspolizisten wurden bei den zahlreichen Kontrollen durch Beamte des Hessischen Präsidiums für Einsatz, dem Zoll sowie durch Beamte des BALM (BundesAmt für Logistik und Mobilität) unterstützt. Nach etwa sieben Stunden hatten die eingesetzten Ordnungshüter insgesamt 51 Brummis sowie 59 Personen der Kontrolle zugeführt. Hierbei mussten sie sieben Verstöße gegen die Ladungssicherung, sieben Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht, zwei Verstöße "Gefahrgut" sowie einen Geschwindigkeitsverstoß ahnden. Bei einem 40 Jahre alten Fahrer eines Transporters konnten die Schutzleute geringe Mengen an Betäubungsmittel auffinden. Da sich bei der Nachschau im Fahrzeug der Verdacht erhärtete, dass der Fahrer Rauschmittel konsumiert hatte, führten sie einen Drogenvortest bei ihm durch. Dieser reagierte unter anderem positiv auf THC. Auf der Dienststelle erfolgte anschließend eine Blutentnahme. Nachdem der Fahrer eine Sicherheitsleistung gezahlt hatte, konnte er seine Reise nach einer längeren Pause fortsetzen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu. Auch in Zukunft werden die Beamten im Rahmen gezielter Kontrollaktionen regelmäßig den Fokus auf den gewerblichen Verkehr haben, um so die Verkehrssicherheit insgesamt zu erhöhen.

2. Brauner Ford Focus angedotzt: Hinweise erbeten - Dietzenbach

(cb) Einen Schaden von ungefähr 1.500 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als dieser einen braunen Ford in der Wilhelm-Leuschner-Straße (einstellige Hausnummern) beschädigte. Die Fahrzeugeigentümerin parkte ihren Focus am Donnerstag, gegen 20 Uhr, am dortigen Fahrbahnrand. Am nächsten Morgen, gegen 8 Uhr, musste die Frau aus Dreieich Beschädigungen an der Frontstoßstange feststellen. Die Beamten der Polizeistation Dietzenbach ermitteln nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bitten unter der Rufnummer 06074 837-0 um Zeugenhinweise.

3. Gingen die Trickbetrügerinnen leer aus? - Neu-Isenburg

(cb) Eine Seniorin ließ am Dienstagvormittag zwei Frauen in ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schützenstraße hinein, nachdem diese bei ihr geklingelt hatten. Unter welchem Vorwand sich die beiden Betrügerinnen, zwischen 9.15 Uhr und 9.30 Uhr, Zutritt verschafften, ist derzeit noch nicht bekannt und bedarf der weiteren Ermittlungen; diese hat das Fachkommissariat in Offenbach übernommen. Auch ist noch unklar, ob die beiden unbekannten Frauen etwas erbeuteten, oder ob sie leer ausgingen. Laut Zeugenaussagen können sie wie folgt beschrieben werden:

Täterin 1: - zwischen 40 und 45 Jahren alt, etwa 1,60 Meter groß und kräftige Statur - blondierte, mittellange Haare - tätowierte Augenbrauen - Kleidung: hellblaues T-Shirt und hellblaue Hose

Täterin 2:

- zwischen 40 und 45 Jahren alt und etwa 1,70 Meter groß - schulterlange, dunkle Haare - Bekleidung: schwarzes Oberteil

Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Radler schubste Passant zu Boden: Ermittlungen wegen Körperverletzung - Langen

(fg) Ein unbekannter Radfahrer stieß am Dienstagabend, gegen 21.25 Uhr, in der Straße "Am Dornbusch" im Bereich der einstelligen Hausnummern einen 66 Jahre alten Mann zu Boden, weshalb die Polizei nun wegen Körperverletzung ermittelt und Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Unbekannte auf seinem Mountainbike auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg unterwegs. Der Passant aus Langen kam fußläufig entgegen und wich nach eigenen Angaben kurzzeitig aufgrund eines weiteren unbeteiligten Radfahrers aus. Daraufhin habe ihn der Radler beleidigt und es entstand ein verbaler Streit. In der weiteren Folge stieg der kräftige Unbekannte von seinem Mountainbike ab und schubste den 66-Jährigen, sodass dieser rückwärts zu Boden fiel und sich am Kopf verletzte. Der Täter fuhr anschließend davon. Er hatte kurze Haare und war mit einem schwarzen Tanktop sowie einer kurzen Hose bekleidet. Er hatte eine Sporttasche dabei und fuhr ein schwarz-graues Mountainbike. Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

5. Kollision zweier Autos im Kreisverkehr - Seligenstadt

(cb) Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag in der Frankfurter Straße / Babenhäuser Straße im dortigen Kreisverkehr ereignete, entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 9.000 Euro. Zwei Fahrzeuge, ein grauer Ford Focus sowie ein blauer BMW Mini kollidierten, gegen 15.15 Uhr, im Kreisverkehr. Der Focus weist nun Beschädigungen an der Fahrertür und der Mini Schäden an der vorderen Stoßstange auf. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Unfallbeteiligten suchen die Ermittler nun Zeugen des Unfalls. Diese setzen sich bitte telefonisch mit der Polizei in Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0 in Verbindung.

Offenbach, 02.07.2025, Pressestelle, Felix Geis

