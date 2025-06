POL-OE: Werkzeuge aus zwei Firmenwagen gestohlen

Olpe (ots) - Am Montag (02. Juni) kam es gegen 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße "Am Sonderner Kopf" in Sondern. Auf der abschüssigen Straße hatte eine E-Bike-Fahrerin die Kontrolle über ihr Zweirad verloren. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem E-Bike entstand nur leichter Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

