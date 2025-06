POL-OE: Pedelecfahrer schwerverletzt und mit positivem Drogentest

Olpe (ots) - Unbekannte Täter schlugen am Samstagnachmittag, 31. Mai, eine Seitenscheibe von einem PKW in Sondern ein. Das Auto der Marke "Polestar 2" war zwischen 12:45 und 15:10 Uhr auf dem Parkplatz "Sondern am Biggesee" an der "Sonderner Straße" abgestellt worden. Aus dem Fahrzeug wurde ein Laptop, eine Festplatte, ein grüner Mantel und Kopfhörer entwendet. Der Sach- und Beuteschaden liegt geschätzt im unteren ...

mehr