Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendiebe flüchten ohne Beute

Wenden (ots)

Am Freitag (30.Mai) fielen zwei Tatverdächtige gegen 16:15 Uhr in einem Discounter an der "Hauptstraße" in Wenden auf. Eine Zeugin war auf die Täter aufmerksam geworden, weil sich einer im Verkaufsraum mit zwei prallgefüllten Tragetaschen im Bereich des Eingangs aufhielt. Als sie den Mann ansprach, ließ dieser die Tragetaschen fallen und lief aus dem Geschäft. Die zweite Person hielt sich noch kurze Zeit im Laden auf, entfernte sich vor Eintreffen der Polizei jedoch ebenfalls in unbekannte Richtung. Die Täter hatten es offenbar auf Kaffee und Pistazien abgesehen. In den Taschen befanden sich fast 30 Packungen Kaffeepulver und über 100 Packungen Pistazienkerne. Der Warenwert lag insgesamt im oberen dreistelligen Eurobereich. Nach Zeugenangaben konnten die Täter wie folgt beschrieben werden:

Ein Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er trug ein weißes T-Shirt mit schwarzen Streifen.

Der zweite Mann trug ein schwarzes Shirt mit weißen Punkten. Er wies eine korpulente Figur auf, sprach nur schlechtes Deutsch und hatte ein osteuropäisches Aussehen. Des Weiteren trug er schwarze Sneaker und eine schwarze Hose. Er hatte kurze schwarze Haare und einen kurzen Bart.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell