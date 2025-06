Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in metallverarbeitenden Betrieb

Olpe (ots)

Am frühen Samstagmorgen (31. Mai) erhielt die Polizei gegen 4:15 Uhr Kenntnis von einem Einbruchalarm bei einer Firma an der "Ziegeleistraße". Als Polizeibeamte - darunter auch ein Diensthundeführer - wenig später am Einsatzort eintrafen, konnten keine Täter mehr angetroffen werden. Allerdings stellten die Beamten ein beschädigtes Plexiglas-Element an einem Rolltor fest. Offenbar waren unbekannte Täter hierüber in das Innere des Betriebes gelangt. Angaben über eventuelle Tatbeute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

