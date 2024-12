Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter Fahrerin von PKW touchiert und geflüchtet.

Rodenberg (ots)

E-Scooter Fahrerin mit PKW Touchiert und geflüchtet. (He) Bereits am 03.12. gegen 16:35 Uhr ereignete sich in Verkehrsunfall auf der B442 Höhe Kläranlage, eine 14-jährige E-Scooter Fahrerin befuhr den Radweg an der B442 von Rodenberg in Richtung Lauenau. Höhe der Kläranlage wollte sie die B442 überqueren um weiter Richtung Lauenau zu fahren, sie wurde beim Überqueren der Straße am Hinterrad des E-Scooters angefahren. Nach den Angaben der geschädigten Jugendlichen, fuhr der PKW von Rodenberg kommend mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Jugendliche stürzte und verletzte sich bei dem Unfall, der E-Scooter wurde beschädigt. Der PKW-Fahrer hielt an und warnte die Jugendliche die Polizei zu rufen und setzte die Fahrt in Richtung Autobahn AS Lauenau fort. Die Jugendliche konnte sich von dem silbernen Kleinwagen des flüchtigen Fahrers nur Fragmente des Kennzeichens (HM-??) merken. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 05723-74920. Der PKW-Fahrer kann wie folgt beschrieben:

- lange graue Haare - Mütze - schmale silberne Brille - gelbe Warnweste - Arbeitsschuhe - orange Arbeitshose.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell