POL-NI: Öffentlichkeitsfahndung der Polizeidirektion Hannover

Steinbergen (ots) - (Reh) Am Sonntag, den 08.12.2024, gegen 21:25 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau aus Lemgo mit ihrem BMW die Arensburger Straße in Richtung Kreuzung B238 / B83. In Höhe der Kreuzung übersah die 18-Jährige, dass die für sie geltende Lichtsignalanlage ein rotes Signal anzeigte und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte sie mit einem ...

