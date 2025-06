Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 32-Jähriger mit Dauerabo bei der Polizei

Finnentrop (ots)

Ein 32-Jähriger aus der Gemeinde Wenden hält derzeit die Polizei im Kreis Olpe in Atem. Nachdem er bereits am Donnerstag (22. Mai) als Tatverdächtiger im Zusammenhang mit einem Diebstahl aus KFZ in Niederhelden vorläufig festgenommen wurde (wir berichteten), fiel er nur einen Tag später im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Attendorn auf (wir berichteten ebenfalls). Neuerdings kontrollierten ihn nun Beamte der Polizeiwache Attendorn. Diese hatten den 32-Jährigen am Montagabend (02. Juni) gegen 18:30 Uhr mit seinem Auto auf dem Parkplatz des Lenneparks in Finnentrop angehalten. Hierbei konnte festgestellt werden, dass es dem Mann in den vergangenen zehn Tagen nicht gelungen war, in den Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu gelangen. Wie er allerdings in den Besitz von Drogen kommen konnte, schien er offenbar besser zu wissen. Denn Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln erlangten die Polizeibeamten auch in diesem Fall. Ein Drogenvortest bekräftigte diesen Verdacht. Deshalb folgte erneut eine Fahrt zur Polizeiwache und die Entnahme einer Blutprobe. Wie in den vorangegangenen Situationen folgte die Fertigung einer Strafanzeige und die dringliche Untersagung der Weiterfahrt. Außerdem stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell