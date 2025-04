Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallbeteiligte gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Siemensstraße; Unfallzeit: 09.04.2025, 11.55 Uhr; Leichte Verletzungen erlitten hat eine Fußgängerin am Mittwoch, den 09.04.2025 bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Auf einem Firmengelände an der Siemensstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 63-jährigen Gronauers. Er fuhr mit seinem Ford Transit rückwärts und erfasste die Frau. Dabei stürzte sie zu Boden und verletzte sich. Der Autofahrer kümmerte sich um die Gestürzte, ein Austausch der Personalien fand jedoch nicht statt. Der Autofahrer meldete den Verkehrsunfall im Nachgang bei der Polizei. Nach seinen Angaben passierte der Unfall gegen 11.55 Uhr.

Die Frau wird gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell