FW-M: Balkonbrand mit einem Verletzten (Maxvortstadt)

München (ots)

Samstag, 15. Februar 2025, 23.29 Uhr

Schleißheimer Straße

In der Nacht hat es auf einem Balkon gebrannt, infolgedessen verletzten sich zwei Personen.

Anwohner meldeten in den Nachtstunden, dass massive Flammen aus einer Wohnung in der Schleißheimer Straße schlagen würden. Ebenso fügten sie an, dass die Bewohner zu Hause sein müssten. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr München konnte bereits auf der Anfahrt die Flammen aus der Fassade im dritten Obergeschoss sehen.

Ein Trupp mit schwerem Atemschutz startete sofort die Löschmaßnahmen, zeitgleich setzten die Einsatzkräfte einen Lüfter ein, um das Vorgehen des Trupps zu unterstützen und das Gebäude rauchfrei zu halten.

Durch den Brand auf dem Balkon waren bereits die Balkonscheiben gesprungen und Rauch in die Wohnung eingedrungen. Die beiden Personen aus der Wohnung wurden Rettungsdienstpersonal zur Untersuchung übergeben.

Da der Rauch in eine Wohnung darüber eingedrungen war, wurde auch diese belüftet. Zur Kontrolle schauten die Einsatzkräfte auch in die Wohnung im fünften Obergeschoss. Hier mussten Sie aber nicht mehr tätig werden.

Der Einsatzleiter forderte im weiteren Verlauf ein Kleinalarmfahrzeug an. Die Besatzung sicherte die beschädigte Balkontür. Ein Bewohner der Brandwohnung wurde im Anschluss an die Untersuchung zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik transportiert. Weder Brandursache noch Schadenssumme sind der Feuerwehr bekannt.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

