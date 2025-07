Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßlicher Randalierer in Fachklinik eingewiesen - Kripo prüft Zusammenhang zwischen Vorfällen in Rodgau und Hanau

Rodgau / Hanau (ots)

(fg) Ein 33-jähriger Mann aus Rodgau befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und kam nach seiner vorläufigen Festnahme am Montagnachmittag in eine Fachklinik.

Gegen 15.30 Uhr soll der 33-Jährige in einer Kirche in der Vordergasse in Rodgau randaliert und einen 55-jährigen Kirchenhelfer angegriffen sowie im Kopfbereich verletzt haben. Darüber hinaus habe er sich entblößt und gegen mehrere Fahrzeuge geschlagen. Passanten hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Währenddessen soll er fortlaufend wirre sowie drohende Aussagen gerufen und im Beisein der Zeugen seine Hose heruntergezogen haben. Er wurde schließlich in eine Fachklinik gebracht. Der verletzte Kirchenhelfer wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Bereits kurz nach 15 Uhr war es in Hanau, in der Straße "Im Bangert", zu einer Sachbeschädigung in einer Kirche gekommen. Dort hatte ein bislang Unbekannter einen kleinen Altar mit Kreuzen und Figuren umgestoßen. Hierbei entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Als Zeugen den Mann ansprachen, soll dieser die Kirche verlassen haben. Die Ermittlungen werden wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung geführt.

Aufgrund der Täterbeschreibung geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Sachverhalte in Rodgau und Hanau zusammenhängen. Derzeit stehen noch Vernehmungen aus. Die umfassenden Ermittlungen dauern an. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

