Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Vermeintlicher Spendensammler entwendet Schmuck

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Breul;

Tatzeit: 01.02.2025, 14.20 Uhr;

Als Spendensammler ausgegeben hat sich ein bislang Unbekannter am Samstag in Südlohn. Der Mann klingelte gegen 14.20 Uhr in einem Komplex für betreutes Wohnen an einer Wohnung und verwickelte die Bewohnerin in ein Gespräch. Er lockte die Geschädigte in die Küche, indem er sie um ein Glas Wasser bat. So verschaffte er sich unbemerkt Zutritt zu ihrem Schlafzimmer und entwendete Schmuck. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, mit dunklem Bart und schwarzer Kurzjacke sowie schwarzer Hose bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell