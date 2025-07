Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erfolgreiche Fahrradcodieraction

Hainburg (ots)

(cb) Die Schutzfrau vor Ort der Polizeistation Seligenstadt, Frau Polizeioberkommissarin Lisa Spitz, lud für Freitag, 27. Juni in der Zeit von 14 Uhr bis 18.30 Uhr zur Fahrradcodierung in Hainburg ein. Bei sommerlichen Temperaturen konnte sie gemeinsam mit der Schutzfrau vor Ort des Polizeireviers Offenbach, Frau Polizeioberkommissarin Frau Panagiota Schinze sowie Frau Polizeikommissarin Vina Appel, einer weiteren Kollegin der Polizeistation Seligenstadt an diesem Tag insgesamt 22 Räder sowie Akkus mit einer neuen Friedberger-Eigentums-Identifizierungs-Nummer" (Abk. F.E.I.N.) codieren. Bei diesem Verfahren werden individuell generierte Codes in das Fahrrad bzw. dessen Rahmen eingraviert. Durch diese Codierung lassen sich die Räder zweifelsfrei ihren rechtmäßigen Eigentümern zuordnen, was letztlich auch, im Falle eines Diebstahls, einen Weiterverkauf erschwert und dadurch potenzielle Diebe abschreckt.

Neben wertvollen Tipps zum Thema Diebstahlsicherung beantworteten die Beamtinnen auch allgemeine Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Die Resonanz dieser war durchweg positiv. Auch in Zukunft wird das Polizeipräsidium Südosthessen ähnliche Veranstaltungen anbieten. Die Termine hierfür werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Hinweis: Dieser Meldung sind zwei Fotos beigefügt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen)

Offenbach, 01.07.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

