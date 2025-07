Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hochwertiges Fahrrad gestohlen; Container brannte in der Carl-Zeiss-Straße - keine Verletzten; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Hochwertiges Fahrrad gestohlen: Zeugensuche! - Hanau / Innenstadt

(fg) Unbekannte stahlen am Montagvormittag ein hochwertiges E-Bike, das mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer in der Straße "Im Forum" im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellt war. Der Diebstahl des grauen E-Bikes von Pegasus ereignete sich gegen 11.50 Uhr. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100 12-0 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

2. Container brannte in der Carl-Zeiss-Straße: Keine Verletzten - Maintal

(fg) Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein leerstehender Container in der Carl-Zeiss-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern am Montagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, in Brand. Anwohner konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mittels vorhandener Feuerlöscher eigenständig löschen. Seitens der Feuerwehr wurden im Anschluss Nachlöscharbeiten durchgeführt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Weshalb es zu dem Brand im dem dauerhaft offenstehenden Container gekommen ist, wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt. Die Brandursachenermittler werden den Container entsprechend untersuchen. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung des Brandes geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Kia blieb auf dem Dach liegen: Zweijähriges Kind leichtverletzt - Maintal / Wachenbuchen

(fg) Auf dem Dach blieb ein Kia XCeed nach einem Unfall am Montagnachmittag in der Ronneburgstraße (10er-Hausnummern) liegen, weshalb die Polizei und der Rettungsdienst im Einsatz waren. Ein zweijähriges Kind kam zur medizinischen Behandlung leichtverletzt in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 26-Jährige in ihrem Auto auf der Ronneburgstraße in Richtung Kreuzbergstraße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen verlor die Kia-Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun sowie einer Straßenlaterne. Daraufhin überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die 26-Jährige zog sich ebenfalls leichte Verletzungen am Arm zu; eine weitere Behandlung vor Ort musste zunächst nicht erfolgen. Da der Kia nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal.

4. Abschleppwagen verursachte Unfall und fuhr weiter: Zeugensuche! - Niederdorfelden

(fg) Beim Abbiegen soll das ausscherende Heck eines Abschleppwagens einen weißen VW Passat beschädigt haben, weshalb die Polizei nun nach Zeugen des Unfalls sucht. Am Montagmorgen befuhr die Passat-Lenkerin kurz nach 7 Uhr die Landesstraße 3205 von Maintal kommend in Richtung Niederdorfelden. An der Kreuzung zur Landesstraße 3008 hielt die 39-Jährige an einer roten Ampel zum Linksabbiegen an. Neben ihr, auf der parallelverlaufenden Rechtsabbiegespur, habe ein Abschleppwagen ebenfalls anhalten müssen. Als die Ampel auf "Grün" schaltete, sei der Abschlepper losgefahren und habe ihr Auto beschädigt. Der am Passat entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal.

5. Zeugensuche: Versuchter Einbruch und Einbruch innerhalb kurzer Zeit - Nidderau

(fg) Nach einem versuchten Einbruch am Montag in der Chemnitzer Straße und einem Einbruch in der Vogelsbergstraße suchen die Ermittler des Einbruchkommissariats nach Zeugen. Gegen 18.15 Uhr hatte ein etwa 1,70 Meter großer Unbekannter bereits begonnen, ein Fenstergitter an einem Wohnhaus in der Chemnitzer Straße zu entfernen. Hierbei wurde er jedoch gestört, weshalb er in Richtung der dortigen Felder davonrannte. Der Täter trug eine schwarz-weiße Mütze und dunkle Kleidung. Kurz nach 19 Uhr stieg ein 16 bis 20 Jahre alter Unbekannter über ein Dachfenster in ein Wohnhaus in der Vogelsbergstraße ein und betrat anschließend mehrere Räume. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Der Einbrecher war 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte schwarze sowie lockige Haare. Er soll schwarze Hautfarbe gehabt haben und ein weißes T-Shirt getragen haben. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

6. Werkzeuge aus Rohbau gestohlen - Linsengericht / Eidengesäß

(fg) Unbekannte waren zwischen Samstagnachmittag, 13.30 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, in der Straße "Am Sandacker" zugange und entwendeten dort mehrere Werkzeuge aus einem dortigen Rohbau. Die Werkzeuge waren auf dem Dach des Wohnhauses gelagert. Offensichtlich nutzten die Täter das Baugerüst, um auf das Dach zu gelangen. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

7. Kripo ermittelt und sucht Zeugen: Radler mit Kopfverletzungen aufgefunden - Maintal

(fg) Mit Verletzungen im Kopfbereich wurde ein 29 Jahre alter Mann am Montagabend, kurz nach 22 Uhr, in der Straße "In der Kirschschal" von seiner Freundin aufgefunden, die folgerichtig die Polizei und den Rettungsdienst informierte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 29-Jährige auf seinem silbergrauen Mountainbike unterwegs, um einkaufen zu fahren. Aus bislang unbekannten Gründen kam es dann wohl zu einer Auseinandersetzung mit einem Unbekannten. Hierbei zog sich der Radfahrer Verletzungen im Gesicht zu; er kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Das Mountainbike, mit dem er zuvor davongefahren war, wurde offenbar entwendet. Da der Geschädigte keine Angaben zum Vorfall machen konnte und es bislang auch sonst keine unabhängigen Zeugen gibt, werden Hinweisgeber gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

8. Falschfahrer fuhr auf Streifenwagen zu: Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - Langenselbold

(fg) Auf einen 34 Jahre alten Mann aus Hofheim im Taunus kommt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu, da dieser in seinem Toyota Corolla am Sonntagmorgen, gegen 2.30 Uhr, entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Autobahn 66 unterwegs war. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation Südosthessen befuhr gegen 2.30 Uhr die Autobahn 66 von der Anschlussstelle Langenselbold kommend in Fahrtrichtung Autobahndreieck Langenselbold. In einer dortigen Kurve sei plötzlich auf dem linken Fahrstreifen, entgegengesetzt der Fahrbahn, der Toyota auf den Streifenwagen zugekommen. Die Streife habe eine starke Bremsung durchführen müssen, um den Wagen an der Weiterfahrt zu hindern. Ein hinter der Streife fahrendes Auto wich aus und konnte vorbeifahren. Der Fahrer habe beim Erblicken des Polizeiwagens gemerkt, dass er wohl "falsch" unterwegs sei. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt zunächst untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen sowie möglichen Geschädigten und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation zu melden.

