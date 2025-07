Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Unfallflucht - Rollerfahrer schwer verletzt; Jugendliche schlugen und traten 15-Jährigen; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Unfallflucht: Rollerfahrer schwer verletzt - Offenbach

(fg) Mit schweren Verletzungen kam ein 53 Jahre alter Rollerfahrer nach einem Unfallgeschehen an der Kreuzung Bismarckstraße / Kaiserstraße am Montagabend in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher, der in einem weißen Mercedes SUV mit MTK-Kennzeichen unterwegs war, fuhr in Richtung Kaiserstraße davon. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Rollerfahrer gegen 22.15 Uhr auf der Bismarckstraße unterwegs und beabsichtige den Einmündungsbereich der Kaiserstraße bei grünzeigender Ampel zu passieren. Der Mercedes-Lenker, es soll sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit schwarzen sowie kurzen Haaren gehandelt haben, sei von der Bismarckstraße in die Kaiserstraße eingebogen, offenbar ohne auf den dort fahrenden Rollerfahrer zu achten. Es kam zur Kollision, wobei der Offenbacher Zweiradfahrer auf die Motorhaube aufgebockt wurde und anschließend zu Boden stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen zu, die von einem Notarzt vor Ort behandelt wurden. Anschließend ging es in ein Krankenhaus. An seinem Roller entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach weiteren Zeugen des Unfalls, die Hinweise zu dem Fahrer des weißen Wagens machen können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699.

2. Jugendliche schlugen und traten 15-Jährigen: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Drei bis vier Jugendliche gingen am Montagvormittag, gegen 11.45 Uhr, auf einen im Dreieichpark im Bereich der Parkstraße stehenden Jugendlichen zu und forderten diesen auf, eine Zigarette auszuhändigen. Da der 15-Jährige keine Zigarette übergeben wollte, hätten die Unbekannten unvermittelt begonnen, diesen zu schlagen und zu treten; zudem sei der Jugendliche beleidigt worden. Um einen weiteren Angriff zu unterbinden, übergab der 15-Jährige letztlich eine Zigarette. Die Unbekannten machten sich daraufhin davon. Der Offenbacher blieb unverletzt. Seine Kleidung wurde jedoch beschädigt, sodass ein Schaden von rund 20 Euro entstand. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

3. Offenbar medizinischer Notfall: G-Klasse verunfallte und blieb auf Gleisen stehen - Dreieich / Götzenhain

(fg) Am Montagnachmittag kam es in Götzenhain zu einem Verkehrsunfall am dortigen Bahnübergang. Gegen 14.30 Uhr verlor der Fahrer einer G-Klasse offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, kollidierte mit einer dortigen Ampelanlage und kam auf den Gleisen im Bereich des dortigen Übergangs zum Stehen. Aufgrund dessen kam es auch zur zeitweisen Sperrung der Bahnstrecke. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bis dato nicht abgeschätzt werden. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich vor Ort um den Fahrer der G-Klasse. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bahnstrecke war kurz vor 17 Uhr wieder frei. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

4. Wer sah die Unfallflucht in der Karlstraße? - Dietzenbach

(fg) Einen Schaden von rund 5.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, in der Karlstraße im Bereich der 30er-Hausnummern. Anhand eines ersten Hinweises geht die Polizei davon aus, dass ein weißer Kleinbus mit Druckschriftaufschrift für den Unfall verantwortlich ist. Ein schwarzer Audi A3 wurde beim Vorbeifahren im Bereich des hinteren Kotflügels gestreift. Der A3 weist nun Schäden an der hinten Autotür der Fahrerseite, am Kotflügel sowie an der Felge auf. Zeugen der Unfallflucht melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell