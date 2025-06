Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Lagerhalle stand in Brand: Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet

Dietzenbach (ots)

(fg) Am Sonntagnachmittag kam es in der Siemensstraße gegen 15 Uhr zu einem Großbrand in einer Lagerhalle eines dortigen Bauunternehmens. Bereits auf der Anfahrt der alarmierten Einsatzkräfte war eine massive Rauchentwicklung feststellbar.

Während der laufenden Löscharbeiten kam es im Inneren der Halle, in der sich unter anderem hochwertige Baumaschinen und Baustoffe befanden, zu einer Explosion. Ursächlich hierfür war mutmaßlich eine in der Halle befindliche Gasflasche. Durch den Brand wurde das Gebäude stark beschädigt. Das Ausmaß des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht abschließend beziffert werden. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Nach erster Einschätzung befand sich der Brandherd im Maschinenraum. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell