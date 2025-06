Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Trickdiebinnen unterwegs und Verkehrsunfall mit hohem Schaden

Neu-Isenburg und Dreieichenhain (ots)

1. Notdurft vorgetäuscht, Schmuck erbeutet - Neu-Isenburg

Opfer eines Trickdiebstahls wurde am Samstagmittag zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr eine 87-jährige Seniorin aus Neu-Isenburg. Zwei bislang unbekannte, weibliche Täterinnen betraten ein Mehrfamilienhaus in der Straße An den Schulwiesen (einstellige Hausnummer), begaben sich zur Wohnungstür der älteren Dame und baten darum, deren Toilette benutzen zu dürfen. Während eine Täterin die 87-jährige in ein Gespräch verwickelte, ging die Komplizin ins Badezimmer und entwendete dort mehrere Schmuckstücke, deren Wert mit 500 Euro beziffert werden. Die Trickdiebinnen können wie folgt beschrieben werden: Die Täterin im Badezimmer war ca. 160cm groß, wurde auf 25-30 Jahre geschätzt, hatte mittelblonde, halblange Haare, trug T-Shirt und eine kurze Hose und sprach akzentfreies Deutsch, aber auch eine ausländische Sprache. Von der zweiten Täterin liegt lediglich die Größe (ca. 160cm), das Alter (25-30 Jahre) und die Haarfarbe (blond, kurz) als Beschreibung vor. Zeugen, denen das Duo am Samstagmittag auffiel oder auch Anwohner, bei denen diese Masche durch die Unbekannten probiert wurde, melden sich bitte bei der Polizei Neu-Isenburg unter der Telefonnummer 06102-29020.

2. Schadenträchtiger Unfall - Dreieich-Dreieichenhain

Die Missachtung der "Rechts vor Links Regel" im Kreuzungsbereich Ostpreußenstraße/Kinzigstraße, hatte am Samstagmittag, gegen 12:48 Uhr, einen Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro zur Folge. Ein 29-jähriger Audi-Fahrer aus Bielefeld missachtete eine auf der Ostpreußenstraße fahrende, vorfahrtsberechtigte 83-jährige VW Golf-Fahrerin aus Dreieichenhain. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Fahrerin leichte Schwellungen am Handgelenk, was durch die Auslösung des Airbags verursacht sein könnte. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt.

Offenbach am Main, 29.06.2025, RENKER, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell