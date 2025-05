Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung zu: Einbrecher gestellt - Polizeihubschrauber, Diensthund, Kripo und Streifenwagen arbeiten Hand in Hand

Mönchengladbach (ots)

An der Blumenberger Straße haben am Montag, 5. Mai, gegen 3.10 Uhr mehrere Zeugen verdächtige Personen gemeldet, die offensichtlich einen Einbruch begehen wollten. Der Polizei Mönchengladbach gelang es mit mehreren Streifenwagenteams, sowie der Unterstützung eines Diensthundes und eines Teams in der Luft zwei Tatverdächtige vorläufig festzunehmen. Dabei handelte es sich um einen 20-Jährigen sowie einen 39-jährigen Mann, der bereits wegen gleich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Diensthund Muffin stellte den 39-Jährigen, als dieser versuchte vom Tatort zu flüchten.

Der 20-Jährige wurde am nächsten Tag aus Mangel an Haftgründen entlassen. Den 39-Jährigen hingegen führten Ermittler am Dienstag, 6. Mai einem Haftrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft an. (cr)

Die ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6025592

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell