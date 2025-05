Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hyundai an der Kabelstraße entwendet | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 6. Mai, meldete eine Mönchengladbacherin der Polizei den Diebstahl ihres Pkw. Die Frau hatte den Wagen, einen schwarzen Hyundai Santa Fe, nach eigenen Angaben am späten Montagabend, 5. Mai, gegen 22 Uhr an der Kabelstraße geparkt. Am Dienstag gegen 5.30 Uhr stand das Auto nicht mehr dort. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (lh)

