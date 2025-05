Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Stadt Mönchengladbach zur Rheydter Frühkirmes: Sicherheit und Prävention im Fokus

Mönchengladbach (ots)

Vom 9. bis 12. Mai 2025 lädt die Rheydter Frühkirmes wieder zum Besuch ein. Für ein sicheres und familienfreundliches Erlebnis arbeiten Polizei und Ordnungsamt eng zusammen. Die Maßnahmen reichen von verstärkter Präsenz und Videobeobachtung über Präventionsarbeit bis hin zu einem erweiterten Angebot für Kinder und Familien durch zwei Teams des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie der Stadt Mönchengladbach.

Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit werden Polizei und Ordnungsamt ihre Präsenz auf dem Veranstaltungsgelände und in der Rheydter Innenstadt verstärken. Zusätzlich ist ein privater Sicherheitsdienst beauftragt, der das Gelände nachts bewacht und auch zu den Öffnungszeiten vor Ort sein wird. Eine mobile Wache an der Kreuzung Gracht/Limitenstraße dient als Anlaufstelle für Kirmesgäste, die zum Beispiel eine Anzeige erstatten möchten oder die Hilfe der Polizei benötigen, weil sie etwa einen Angehörigen auf dem Kirmesgelände aus den Augen verloren haben.

Um das Sicherheitsgefühl der Mönchengladbacherinnen und Mönchengladbacher zu stärken, setzt die Polizei zwei mobile Videobeobachtungsanlagen ein. Standorte der zwei Kamerasysteme werden an der Straße Gracht sowie an der Limitenstraße sein. Über Kameras, die sich auf einem Anhänger in sechs Meter Höhe befinden, werden die Videobilder in die Einsatzleitstelle der Mönchengladbacher Polizei übertragen und durch speziell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Mönchengladbach live beobachtet und bewertet. Ziel ist es, bevorstehende Straftaten frühzeitig zu erkennen und diese zu verhindern, indem unverzüglich Einsatzkräfte entsandt werden.

Die Videobeobachtung erfolgt nicht durchgängig, sondern ausschließlich zu den Öffnungszeiten der Kirmes. Die Aufnahmen werden nach einer Frist von 14 Tagen automatisch gelöscht. Zum Zwecke der Strafverfolgung dürfen die Videoaufnahmen länger gespeichert werden. Bestimmte Bereiche - wie zum Beispiel Wohnungen oder Arztpraxen - werden im Vorfeld geschwärzt bzw. verpixelt. Die Rechtsgrundlage für die mobile Videobeobachtung ergibt sich aus §15a PolG NRW. Spezielle Hinweisschilder informieren die Bürgerinnen und Bürger über den Beginn der Video-Zonen.

Die Stadt und die Polizei weisen darauf hin, dass der Konsum von Cannabis in Gegenwart von Kindern und Jugendlichen auf dem gesamten Veranstaltungsgelände untersagt ist. Die Ordnungskräfte achten im Rahmen ihrer Streifengänge auf die Einhaltung dieses Verbots.

Erweitertes Angebot für Kinder und Familien

Das Team Kinder & Familien des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie der Stadt Mönchengladbach bietet gemeinsam mit zahlreichen freien Trägern der Jugendhilfe ein erweitertes Programm für Kinder und Familien an. Auf dem Rheydter Marktplatz entsteht ein eigener Bereich mit Mitmachaktionen, Spielangeboten und Ansprechpartner*innen verschiedener Einrichtungen. Hier finden Kinder einen ruhigen Ort zum Ausruhen, kostenloses Wasser, kleine Snacks und kreative Aktivitäten. Das Angebot richtet sich auch bewusst an Familien mit kleinem Budget. Federführend für das Kinderprogramm auf dem Marktplatz ist das Team des Stadtteilhauses PE 12 unter der Leitung von Sina Ebert. Weitere Beteiligte sind unter anderem das Familiengrundschulzentrum Waisenhausstraße, die Abenteuerspielplätze Bernhardstraße und Konzenstraße, HOME, das BÜZ, das Trewi, das K5 sowie das KSA Förderzentrum.

Das erfolgreiche Konzept des Teams Jugend aus den vergangenen Jahren auf der Gracht wird ebenfalls fortgesetzt. Dort liegt der Schwerpunkt vor allem auf präventiver Arbeit mit Jugendlichen. Außerdem dient die Anlaufstelle als Awareness-Point, sodass die Jugendlichen bei Problemen oder Streitigkeiten die Mitarbeitenden aufsuchen und diese klären können. Um beiden Zielgruppen gerecht zu werden, wurde das neue Kinderangebot als separate Ergänzung eingerichtet.

Das Team Jugend ist täglich zwischen 16 und 22 Uhr auf der Gracht anzutreffen. Das Team Kinder & Familien ist auf dem Marktplatz am Freitag von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende sowie am Montag jeweils von 11 bis 19 Uhr aktiv. Alle Angebote sind für Kinder und Jugendliche kostenfrei. (et/km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell