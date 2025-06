POL-HM: Tödlicher Verkehrsunfall

Hameln (ots) - Zwischen Montag (23.06.2025, 10:00 Uhr) und Mittwoch (25.06.2025, 16:00 Uhr) verschaffte sich unbekannte Täterschaft in der Straße "Zum Reuteranger" in Salzhemmendorf Zutritt in ein Wohnhaus. Hierbei nutzte die Täterschaft die Abwesenheit der Hausbewohnerin aus und durchwühlte Schubladen und Schränke. Die genaue Höhe des Diebesguts ist aktueller Bestandteil der Ermittlungen. Die Spurensuche und -sicherung erfolgte durch die spezialisierte Tatortgruppe. ...

