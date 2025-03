Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kinder hören Schussgeräusche: Großer Polizeieinsatz

Neustadt an der Orla (ots)

Am Sonntag, dem 23.03.2025, kam es am Nachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz in Neustadt an der Orla: Gegen 14.30 Uhr meldete der Vater eines 9-jährigen Kindes der Polizei, dass sein Sohn sowie weitere Kinder von einer unbekannten Person mit einer Schreckschusswaffe von deren Spielort nahe eines leerstehenden Gebäudekomplexes in der Mühlstraße "vertrieben" wurden. Laut den Kindern sollen u.a. Schüsse aus diesem Gebäude gekommen sein. Der Gebäudekomplex wurde mit einem Großaufgebot von Polizeibeamten umstellt und durchsucht. Es wurde keine Person festgestellt, zudem ergaben sich keine weiteren Hinweise auf eine Schussabgabe.

Bei der genaueren Befragung der Kinder kam es zu widersprüchlichen Aussagen, jedoch soll zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Jungen bestanden haben. Die Befragung von Anwohnern der Mühlstraße ergab ebenfalls, dass diese keine Schussgeräusche wahrgenommen haben. Dennoch nimmt die Polizei diesen Vorfall sehr ernst. Sollten Sie Hinweise zu der möglichen Schussabgabe geben können, wenden Sie sich bitte unter Nennung der Vorgangsnummer 0075005/2025 an die Polizei in Schleiz (Tel.: 03663/4310)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell