POL-PPRP: Nach Raub eines Handys - Tatverdächtige ermittelt

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (15.04.2025), gegen 13:50 Uhr, kam es in einem Zimmer in einer Asylunterkunft in der Mannheimer Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte die brennende Matratze löschen, bevor das Feuer auf das Gebäude übergriff. Die Bewohner der Unterkunft blieben unverletzt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen ...

