POL-OF: Auf Parkbank entblößt: Polizei nahm Verdächtigen fest ; Husky griff Hundehalterin mit ihrem Dackel an Unfallbeteiligter floh auf Motorrad: Zeugen gesucht! und mehr

1. Auf Parkbank entblößt: Polizei nahm Verdächtigen fest - Offenbach

(fg) Polizeibeamte nahmen am Samstagmittag einen 24 Jahre alten Mann fest, der sich auf einer Sitzbank des Spielplatzes im Dreieich-Park in der Straße Dreieichring entblößt haben soll. Der Verdächtige kam aufgrund seines Zustands mit einem Rettungswagen in eine Fachklinik. Gegen 11.55 Uhr hatte eine Besucherin des Spielplatzes bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, dass der Mann mit heruntergelassener Hose auf der Bank sitzen würde; zudem habe er sein Glied herausgeholt. Die Ermittlungen gegen den 24-Jährigen werden nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen geführt. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

2. Motorrad soll Fahrzeug ausgebremst haben - Offenbach

(cb) Ein Motorradfahrer soll am Mittwoch, gegen 17.25 Uhr, auf dem Spessartring (60er-Hausnummern) den Fahrer eines grauen Ford-Mondeo ausgebremst haben, weswegen die Polizei nun Ermittlungen eingeleitet hat. Laut Zeugenaussagen soll der Motorradfahrer mit seiner schwarzen Moto Guzzi mit OF-Kennzeichen den grauen Ford rechtsseitig überholt haben, kurz vor diesem eingeschert sein und den grauen Wagen schließlich ausgebremst haben. Der 54 Jahre alte Ford-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde das Kennzeichen des Fords leicht beschädigt. Es folgte ein hitziger Wortwechsel der beiden Fahrzeugführer. Die ermittelnden Beamten des Offenbacher Polizeireviers suchen nun Zeugen des Unfalls und bitten diese, sich unter der Telefonnummer 069 8098-5100 zu melden.

3. Husky griff Hundehalterin mit ihrem Dackel an - Offenbach

(cb) Schürfwunden an Armen und Beinen trug eine Hundebesitzerin davon, nachdem sie am Dienstag (17. Juni) von einem Husky angegriffen worden war. Auf ihrer Gassirunde begegnete sie, gegen 9 Uhr, in der Friedhofstraße (30er-Hausmummer) einer etwa 40 Jahre alten Frau, die ihren Husky an der Leine führte. Die Unbekannte war kräftig und zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß. Als die Tiere aneinander vorbeiliefen, griff der Husky unvermittelt den Dackel der 38-Jährigen an. Die Offenbacherin wollte ihren kleinen Hund vor dem Angriff des anderen Vierbeiners schützen und wurde von diesem hierbei umgeworfen, weshalb sie Verletzungen erlitt. Auch der Dackel wurde von dem Husky angegriffen; er erlitt Bissverletzungen und musste tierärztlich behandelt werden. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-5100.

4. Unbekannter entblößte sich vor zwei Teenagerinnen - Neu-Isenburg

(cb) Ein bislang Unbekannter, der mit einem Fahrrad unterwegs war, entblößte sich am Sonntagabend in der Herrnschneise / Hundertmorgenschneise vor zwei 16 Jahre alten Mädchen. Die beiden Teenagerinnen waren, gegen 20.10 Uhr, im dortigen Waldgebiet zu Fuß unterwegs, als ein etwa 35 bis 40 Jahre alter Mann, der zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß war, den beiden auf einem Fahrrad entgegenkam. Als der Mann auf Höhe der Spaziergängerinnen war, entblößte er sein Geschlechtsteil und hantierte daran. Laut derzeitigen Erkenntnissen trug der leicht untersetzte Mann einen dichten Bart, eine Sonnenbrille, ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) um sachdienliche Hinweise.

5. Weißer Sprinter gestohlen: Hinweise erbeten - Neu-Isenburg

(cb) Unbekannte Fahrzeugdiebe haben am Sonntag einen in der Frankfurter Straße abgestellten weißen Mercedes Transporter gestohlen, weshalb die Polizei Zeugen der Tat sucht. Der Fahrer des weißen Transporters parkte diesen gegen 17 Uhr im Bereich der 10er-Hausnummern ab und begab sich in ein nahegelegenes Café. Als er eine knappe Stunde später den weißen Transporter wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass Fahrzeugdiebe den Wagen mitgenommen hatten. Laut Zeugenaussagen soll sich ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Unbekannter dem Mercedes genähert haben. Der Mann mit kurzen schwarzen Haaren und schwarzem Bart, beigem T-Shirt und beiger Hose habe das Fahrzeug bestiegen und sei kurz darauf in Richtung "Zentrum" geflüchtet. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

6. Wer hat den schwarzen Audi angedotzt? - Neu-Isenburg

(cb) Einen Sachschaden von 1.500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser am Donnerstag, zwischen 12.15 Uhr und 13 Uhr, einen parkenden schwarzen Audi beschädigte. Die Fahrzeugeigentümerin stellte den Audi Q3 mit OF-Kennzeichen am Fahrbahnrand der Rheinstraße (90er-Hausnummern) ab. Als sie nur 45 Minuten später zu ihrem Wagen zurückkam, bemerkte sie Beschädigungen am vorderen Kotflügel. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Die Beamten in Neu-Isenburg nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

7. Durch Küchenfenster ins Haus eingedrungen - Seligenstadt

(cb) Über die eingeworfene Scheibe eines Küchenfensters in der Dudenhöfer Straße (20er- Hausnummern) gelangten Einbrecher, nach derzeitigen Kenntnissen, in das dortige Einfamilienhaus. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob sie Beute machten, ist derzeit nicht bekannt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 15 Uhr und Samstag, 14.30 Uhr. Durch den Einbruch verursachten die Ganoven einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Beamten des Einbruchskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

8. Unfallbeteiligter floh auf Motorrad: Zeugen gesucht! - Seligenstadt

(fg) Nach einem Unfallgeschehen im Kreisverkehr in der Würzburger Straße / Zellhäuser Straße am Samstagabend, kurz nach 19 Uhr, sucht die Polizei einen unfallbeteiligten Motorradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 40 bis 50 Jahre alte Motorrad-Lenker auf der Würzburger Straße in Richtung Aschaffenburger Straße unterwegs. Ein 14-Jähriger befuhr auf seinem E-Scooter die Zellhäuser Straße in Richtung Innenstadt. Kurz darauf sei der Jugendliche, so seine Angaben, in den Kreisverkehr Zellhäuser Straße / Würzburger Straße eingefahren. Der Motorradfahrer habe ihn dann wohl übersehen und ihn beim Einfahren in den Kreisel touchiert. Der 14-Jährige stürzte, der Motorradfahrer machte sich auf seiner schwarzen Maschine in Richtung Aschaffenburger Straße davon. Der Biker war 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und einen Dreitagebart. Er war mit einem schwarz-roten Hemd und einer schwarzen Lederweste bekleidet. Der Jugendliche blieb unverletzt. Hinweise zum Motorradfahrer bitte an die Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

