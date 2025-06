Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zufahrt einer Tiefgarage mit Hakenkreuz besprüht; Finger Weg! Mein Rad ist codiert! Kostenfreie Fahrradcodieraktion; Angriff am Bahnhof: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zufahrt einer Tiefgarage mit Hakenkreuz besprüht - Hanau

(cb) Auf die Betonwand einer Zufahrt zu einer Tiefgarage im Ahornweg (einstellige Hausnummern) haben bislang unbekannte Täter mit weißer Farbe ein Hakenkreuz und andere rassistische Symbole gesprüht. Nach derzeitigen Kenntnissen ereignete sich die Tat am Sonntag zwischen 6 Uhr und 18 Uhr. Die dadurch entstandene Schadenshöhe wird mit etwa 3.000 Euro angegeben. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

2. Werkzeuge aus VW Transporter gestohlen - Hanau

(fg) Auf Werkzeuge hatten es Unbekannte abgesehen, die am Samstag in einen im Industrieweg im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellten VW Transporter eingedrungen sind. Zwischen 14 und 14.50 Uhr hebelten die Täter die Beifahrertür auf und entwendeten anschließend mehrere Werkzeuge im Wert von rund 4.000 Euro. Der am Transporter entstandene Sachschaden beträgt rund 400 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Finger Weg! Mein Rad ist codiert! Kostenfreie Fahrradcodieraktion - Hanau

(cb) Am Donnerstag ist es wieder soweit: Die Polizei Hanau und die Stadtpolizei Hanau bieten für interessierte Radfahrerinnen und Radfahrer im Foyer des Hanauer Rathauses eine kostenlose Fahrradcodieraktion an. Die Fahrradbesitzer haben an diesem Tag zwischen 10 und 16 Uhr die Möglichkeit, sich einen individuellen Code in ihr Fahrrad oder den Akku eingravieren zu lassen. Mithilfe dieses Codes kann die Eigentümerin oder der Eigentümer des Wertgegenstands zurückverfolgt werden. Damit wird ein gestohlenes und codiertes Rad als Hehlerware praktisch unverwertbar. Wer sein Rad codieren lassen möchte, bringt bitte die Fahrradunterlagen, einen Personalausweis und einen Eigentumsnachweis mit. Für diese Fahrradcodieraktion reservieren sich Zweiradfahrerinnen und Zweiradfahrer bitte rechtzeitig einen Termin bei der Stadtpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 295-1900.

4. Zigarettenautomat stark beschädigt: Zeugen gesucht! - Schöneck / Kilianstädten

(fg) Unbekannte beabsichtigten am Sonntagmorgen einen Zigarettenautomaten in der Büdesheimer Straße im Bereich der 20er-Hausnummern zu sprengen. Ob die Täter etwas aus dem stark beschädigten Automaten mitnahmen, steht bislang nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen 4 und 4.30 Uhr. In unmittelbarer Nähe wurden zwei Videoüberwachungskameras beschädigt; womöglich, um eine Aufnahme der Tatbegehung zu verhindern. Kriminalbeamte führten vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durch. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

5. Angriff am Bahnhof: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest - Gelnhausen

(fg) Nach einem Angriff am Gleis 3 des Bahnhofs in Gelnhausen am Sonntagabend nahmen herbeigeeilte Polizeibeamten einen Verdächtigen im Nahbereich vorläufig fest; sein Begleiter wurde durch aufmerksame Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei am Bahnsteig festgehalten. Gegen die beiden Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ein 50 Jahre alter Mann aus Bad Soden-Salmünster hatte einen der beiden Verdächtigen gegen 18.45 Uhr angesprochen, nachdem dieser eine Glasflasche am Bahnsteig zerstört hatte. Kurz nachdem der Zug am Gleis eintraf und zum Stehen kam, sollen die beiden Männer im Alter von 19 und 25 Jahren den 50-Jährigen aus Bad Soden-Salmünster körperlich angegangen haben. Der Angriff verlagerte sich vom Bahngleis in das Abteil des Zuges, ehe Unbeteiligte eingriffen. Der 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen an seiner Hand. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

6. Biker-Safety-Tour fand bei schönstem Motorradwetter statt - Gelnhausen und Schlüchtern

(cb) Bei schönstem Motorradwetter fanden am Sonntag die vorletzten Ausfahrten der Biker-Safety-Touren im Main-Kinzig-Kreis statt. Pünktlich um 9 und um 13.30 Uhr starteten in Gelnhausen und in Schlüchtern jeweils ein Motorrad-Konvoi, der von Beamten der Kradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen begleitet wurde. Gestartet wurde mit einer Einweisung in die Gruppenregeln des Motorradfahrens. Ferner wurden die Kräder auf Verkehrssicherheit hin geprüft. Das Fahren auf der sogenannten Sicherheitslinie und Themen wie das "Hinterschneiden" einer Kurve wurden erörtert und während des Fahrens geprobt. Während der Touren gab es jeweils zwei Safety-Points, kurze Pausen, die zum regen Austausch des Erlebten genutzt wurden. Die insgesamt 36 Teilnehmenden im Alter von 21 bis 74 Jahren zeigten sich sichtlich erfreut über das Fahrerlebnis in einer Gruppe. Das Feedback der Teilnehmenden beschrieb die Tour als sehr gelungen und lehrreich. Sie lobten die tolle Atmosphäre während der professionell geführten Touren.

Die letzte Bike-Safety-Tour für das Jahr 2025 findet am 24. August 2025 statt. Hier haben Einsteiger (Beginn 9 Uhr) und Fortgeschrittene (Beginn 13.30 Uhr) die Möglichkeit an der jeweiligen Tour durch den Main-Kinzig-Kreis teilzunehmen. Jede Tour dauert rund dreieinhalb Stunden. Vor der Abfahrt wird auch ein kurzer Safety-Check an den Maschinen und der Bekleidung der Teilnehmenden angeboten. Anschließend bleibt natürlich noch genügend Zeit für weitere Gespräche auf Augenhöhe.

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen, den Abfahrtsorten und die notwendigen Unterlagen (Datenschutzerklärung, Haftungsausschlusserklärung und die Gruppenregeln) zur Teilnahme finden Interessierte im Internet auf der Webseite der Polizei Hessen unter folgendem Link: https://k.polizei.hessen.de/1754067943.

Das Polizeipräsidium Südosthessen freut sich auf zahlreiche Anmeldungen.

7. Polizeibeamter bei Einsatz verletzt: Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet - Bad Orb

(fg) Am Montagmorgen zog sich ein Polizeibeamter im Rahmen eines Einsatzes am Marktplatz Verletzungen zu. Die Polizei nahm drei offensichtlich unter Alkohol stehende Männer vorläufig fest und mit zur Polizeistation; dort mussten sie unter anderem jeweils eine Blutprobe abgeben. Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet. Kurz nach 4 Uhr wurde die Polizeistreife zu einer Ruhestörung gerufen; drei Unbekannte wären lautstark unterwegs und würden zudem Glasflaschen in den Bereich einer dortigen Baustelle werfen. Die kurz darauf eingetroffene Polizeistreife nahm vor Ort Kontakt zu den drei Männern auf und bat diese, sich auszuweisen. Einer der Beteiligten konnte keine Personaldokumente übergeben und sollte daher mit zum Polizeiwagen kommen. Im weiteren Verlauf soll sich der Verdächtige gesperrt und gewehrt haben. Die beiden anderen bis dato Unbekannten sollen sich dann wieder eingemischt haben, weshalb es auch zum Einsatz des Reizstoffsprühgeräts kam. Letztlich konnten alle drei Verdächtigen zur Polizeistation sistiert werden. Ein Beamter, der Schläge im Kopfbereich abbekommen haben soll, kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb.

8. Fahrzeug kam in Gegenverkehr- Schlüchtern

(cb) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam am Freitag, gegen 17.45 Uhr, auf der Kreisstraße 945 zwischen Herholz und Ahlersbach in den Gegenverkehr, weshalb die Fahrerin eines grauen BMW ausweichen musste. Hierbei kam der graue Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der am BMW entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.

Offenbach, 30.06.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell