BPOLI S: Exhibitionistische Handlung im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots) - Ein 41-jähriger Mann ist am gestrigen Mittwochnachmittag (25. Juni 2025) erneut am Stuttgarter Hauptbahnhof durch aggressives Verhalten gegenüber mehreren Personen sowie gegenüber Einsatzkräften der Bundespolizei aufgefallen. Gegen 14:10 Uhr randalierte der Mann offenbar auf dem Bahnsteig an ...

mehr