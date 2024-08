Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: (FOTO) Bundespolizei am Hamburg Airport: verbotenes Butterflymesser führt zur Strafanzeige

Hamburg (ots)

Am Dienstagmorgen machte sich ein 82-jähriger türkischer Staatsangehöriger auf den Weg von Hamburg nach Istanbul. Seinen Reisekoffer gab er beim Check-In ab, ging durch die Luftsicherheitskontrolle und begab sich zu seinem Gate. Kurze Zeit später wurde er jedoch ausgerufen; er solle sich zur Gepäckzusammenführung begeben. Grund: Im Rahmen der Kontrolle seines Koffers hat das Luftsicherheitskontrollpersonal etwas Verdächtiges in dem Koffer entdeckt. Beamte der Bundespolizei rückten ebenfalls an. Im Beisein der Beamten wurde das Gepäckstück gegen 9:30 Uhr geöffnet und genauer überprüft. Es konnte ein Butterflymesser aufgefunden werden. Hierbei handelt es sich um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz. Die Bundespolizei stellte das Messer sicher. Der Fluggast gab an, dass er das Messer im Müll gefunden hätte. Er erhielt eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Im Anschluss konnte er weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell