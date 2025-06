Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 41-jähriger erneut aggressiv - Mitarbeiter der DB AG angegriffen und Bundespolizisten bespuckt

Ein 41-jähriger Mann ist am gestrigen Mittwochnachmittag (25. Juni 2025) erneut am Stuttgarter Hauptbahnhof durch aggressives Verhalten gegenüber mehreren Personen sowie gegenüber Einsatzkräften der Bundespolizei aufgefallen.

Gegen 14:10 Uhr randalierte der Mann offenbar auf dem Bahnsteig an Gleis 7/8, während ein 29-jähriger Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG augenscheinlich dabei war, zwei Menschen mit Sehbehinderung im Rahmen eines Shuttleservices vom Bahnsteig zu begleiten. Der 41-jährige türkische Staatsbürger machte sich mutmaßlich am Fahrzeug zu schaffen, woraufhin der Bahnmitarbeiter ihn aufforderte, sich zu entfernen. In der Folge nahm der Beschuldigte dem 29-jährigen syrischen Staatsbürger dessen Brille und schlug ihm anschließend zweimal unvermittelt ins Gesicht. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei traf den Beschuldigten noch vor Ort an. Auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der Mann äußerst aggressiv. Die Beamten mussten ihm aufgrund seiner aufgebrachten Art Handfesseln anlegen. Weil der Beschuldigte anschließend mehrfach selbstständig seinen Kopf gegen eine Wand schlug, sollte dieser nach Anforderung einer zweiten Streife auf das Bundespolizeirevier gebracht werden. Beim anschließenden Transport spuckte der 41-Jährige in Richtung der Beamten und versuchte sich körperlich aus deren Griffen zu befreien. Hierbei verletzte er einen Bundespolizisten leicht am Arm, welcher im Nachgang ärztlich behandelt werden musste. Bereits am Vortag war der Beschuldigte wegen eines Angriffs auf einen 26-jährigen Reisenden polizeilich in Erscheinung getreten. Auch in diesem Fall hatte er einen anderen Mann zunächst beleidigt und anschließend ins Gesicht geschlagen. Die Bundespolizei hat gegen den Beschuldigten Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung, eingeleitet. Eine richterliche Vorführung wurde angeregt.

