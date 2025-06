Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung im Zug endet mit Pfefferspray-Angriff - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Am Mittwochabend (25. Juni 2025) kam es in einem Metropol-Express auf dem Weg von Stuttgart Hauptbahnhof in Richtung Bad Cannstatt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen syrischen Staatsangehörigen und einem bislang unbekannten Mann. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 19-jährige syrische Staatsangehörige während der Fahrt lautstark Videos auf seinem Mobiltelefon abgespielt haben, was offenbar einen Mitreisenden störte. In der Folge kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der unbekannte Täter bespritzte den jungen Mann anschließend mit einer Getränkedose. Am Bahnhof Bad Cannstatt verließen beide Personen den Zug. Hier soll der Unbekannte dem 19-Jährigen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sowie gegen ein Knie gesprüht haben. Anschließend flüchtete der Täter über Bahnsteig fünf in Richtung Wilhelmsplatz. Eine Streife der Landespolizei konnte am Tatort den Geschädigten sowie die verwendete Getränkedose feststellen. Eine Täterbeschreibung liegt derzeit noch nicht vor. Die Bundespolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0711 / 87035-0 bei der, wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei Stuttgart zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell