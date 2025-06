Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Reisender von Unbekannten in der S-Bahn attackiert

Ludwigsburg/Freiberg (Neckar) (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitagabend (20.06.2025) einen 44 Jahre alten Reisenden in einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Ludwigsburg attackiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Tatverdächtigen gegen 21:30 Uhr den 44-jährigen somalischen Staatsangehörigen auf Höhe des Bahnhofs Freiberg aus noch unbekannten Gründen ins Gesicht geschlagen haben. Beim Halt der S4 in Ludwigsburg stieg der Geschädigte aus und geriet nach derzeitigem Kenntnisstand mit zwei weiteren unbekannten Personen in Streit. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei trafen den im Gesicht verletzten 44-Jährigen vor Ort an. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen der Bundespolizei zu dem Vorfall dauern an. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

