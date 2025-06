Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Urkundenfälschung - Reise endet mit Strafanzeige und Zurückweisung

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntag an der deutsch-niederländischen Grenze einen Mann festgenommen. Der 27-Jährige versuchte mit einem gefälschten Dokument nach Deutschland einzureisen. Er wurde in die Niederlande zurückgewiesen.

Der Mann wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 3:30 Uhr in einem Auto aus den Niederlanden im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen zu den Niederlanden in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf dem Rastplatz Bentheimer Wald durch Bundespolizisten kontrolliert.

Als er bei der Kontrolle einen spanischen Aufenthaltstitel vorlegte, wurden die Beamten stutzig. Es stellte sich schließlich heraus, dass es sich bei der Karte um eine Totalfälschung handelte. Das heißt das Dokument ähnelt dem Original so gut wie möglich, ist aber komplett neu gefertigt, aus möglichst ähnlichen Materialien wie ein echtes Dokument.

Der Marokkaner wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. Der 27-jährige Mann wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Niederlande zurückgewiesen und es wurde eine Wiedereinreisesperre von drei Jahren verhängt.

