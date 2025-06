Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: DB-Mitarbeiter am Bahnhof Osterburken geschlagen und bedroht

Osterburken (ots)

Zu einer Körperverletzung und einer Bedrohung durch einen 32-jährigen Mann ist es am Dienstagabend (17.06.2025) am Bahnhof in Osterburken gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich ein 38 Jahre alter Mitarbeiter der DB AG gegen 19:20 Uhr am Bahnsteig, als er den 32-Jährigen darauf aufmerksam machte, seinen Müll nicht auf den Boden zu werfen. Der 32 Jahre alte Mann soll daraufhin umgehend aggressiv geworden sein und den Mitarbeiter mit kosovarischer Staatsangehörigkeit mit der Faust gegen dessen Oberarm geschlagen haben. Weiterhin bedrohte er wohl sein Gegenüber, bevor er zunächst unerkannt flüchtete. Alarmierte Beamte der Bundespolizei trafen den Tatverdächtigen mit algerischer Staatsangehörigkeit kurze Zeit später in der Nähe des Bahnhofs an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen.

Die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, wurden eingeleitet.

