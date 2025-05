Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein Beagle auf Abwegen

Bleicherode (ots)

Ein aufmerksamer Bürger fand am 16.05.2025 gegen 16 Uhr einen kleinen Hund mitsamt Geschirr nahe des Kuhbrunnens in den Bleicheröder Bergen. Aufgrund von Zeugenhinweisen zu einer möglichen Hundehalterin, die zuvor mit dem Tier in den Wald hinein gegangen und nun nicht mehr aufzufinden war, wurde mit ortskundigen Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen eine entsprechende Nahbereichssuche eingeleitet, da zunächst auch ein schädigendes Ereignis nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Maßnahme war glücklicherweise zeitnah von Erfolg gekrönt. Die Hundehalterin war wohlauf und auf der Suche nach ihrem Beagle. Jener hatte sich zuvor beim Gassi-Gehen losgerissen und war weg gerannt. Dank des aufmerksamen Bürgers, welcher den Hund fand, konnten Tier und Mensch letztlich glücklich wieder zusammen gebracht werden.

