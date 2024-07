POL-EL: Haselünne - Pkw-Fahrer schwer verletzt

Emsbüren (ots) - Am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr kam es auf der A31 bei Emsbüren zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Ein 58-Jähriger war in einem grauen Smart in Richtung Oberhausen unterwegs. Dabei kam es zu deutlichen Ausfallerscheinungen in der Fahrweise des Mannes. So kam er während der Fahrt mehrfach von seiner Fahrspur ab und wechselte unmittelbar den Fahrstreifen, ohne den rückwärtigen Verkehr zu ...

