Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende beim Einsteigen mit Kinderwagen bestohlen

Winnenden (ots)

Zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Dienstagvormittag (17.06.2025) am Bahnhof in Winnenden gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 31 Jahre alte Reisende gegen 11:15 Uhr gerade dabei mit ihrem Kinderwagen in den Metropolexpress in Richtung Waiblingen einzusteigen, als der Unbekannte ihr beim Einsteigevorgang helfen wollte. Hierbei soll er die Tür mit einer Hand aufgehalten haben. Nachdem sich die 31-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit im Zug befand, bemerkte sie das Fehlen ihres Mobiltelefons, welches sie in ihrer Hosentasche aufbewahrte. Alarmierte Kräfte der Landes- und Bundespolizei konnten den Tatverdächtigen trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr antreffen. Die Geschädigte beschreibt den mutmaßlichen Täter als einen circa 40 Jahre alten und 180cm großen Mann mit kurzen dunklen Haaren. Zur Tatzeit soll er eine blaue Jeanshose sowie ein oranges T-Shirt getragen haben.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Taschendiebe besonders bei Menschenansammlungen auftreten und oftmals Tricks anwenden, um ihre Opfer abzulenken. Geldbeutel und andere Wertgegenstände sollten eng am Körper und nicht etwa in Außentaschen getragen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell