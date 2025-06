Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Ebersbach

Ebersbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (17.06.2025) kam es am Bahnhof Ebersbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen.

Gegen 00:40 Uhr sollen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 27 und 28 Jahren zunächst in einer Regionalbahn von Reichenbach nach Ebersbach in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Nachdem die Männer den Zug am Bahnhof Ebersbach verlassen hatten, schlugen sie offenbar am Bahnsteig wechselseitig aufeinander ein. Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei konnten die Tatverdächtigen mit guineischer und gambischer Staatsangehörigkeit noch am Bahnsteig antreffen und den polizeilichen Maßnahmen unterziehen.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen die Männer.

