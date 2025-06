BPOLI S: Mit Notfallhammer Scheibe eingeschlagen

Oberboihingen (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Sonntagmittag (22.06.2025) am Bahnhof in Oberboihingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein 66 Jahre alter Mann gegen 13:30 Uhr mit dem Unbekannten am Bahnsteig 2 in Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte mit einem Bierglas auf ...

mehr