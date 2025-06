Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: ZOLLINFOTAG im Holiday Park Haßloch am 2. Juli 2025

Am 2. Juli kommt der Zoll in den Holiday Park nach Haßloch und Schülerinnen und Schüler können sich über das breite Aufgabenspektrum des Zolls informieren. Im persönlichen Gespräch berichten Zöllnerinnen und Zöllner aus ihrem Berufsalltag, auch Fragen rund um die Ausbildung, das Studium und die Bewerbung werden beantwortet. Für alle Jugendlichen, die vor dem erfolgreichen Realschulabschluss oder Abitur stehen, besteht an diesem Tag Gelegenheit sich umfassend zu informieren.

"Wir möchten Jugendlichen dabei helfen, sich zu orientieren und Berufsmöglichkeiten zu entdecken" so Karin Schmidt, Pressesprecherin vom Hauptzollamt Saarbrücken. "Berufs- und Studienorientierung ist für alle eine wichtige Vorbereitung, damit der individuelle Übergang von der Schule in den Beruf gut gelingt" betont Schmidt abschließend.

Auch Menschen mit Beeinträchtigung können beim Zoll Karriere machen. Denn die Arbeitsplätze der Zollverwaltung sind prinzipiell auch für Menschen mit Handicap geeignet.

Für den Ausbildungs- und Studienbeginn zum 1. September 2026 werden noch Bewerberinnen und Bewerber gesucht. Interessierte können sich noch bis zum 15.10.2025 beim Zoll bewerben. Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Preise, Öffnungszeiten und Anmeldungen für Gruppen können auf der Homepage des Parks eingesehen bzw. vorgenommen werden.

