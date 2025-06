Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: 160.000 Stück geschmuggelte Zigaretten sichergestellt; Saarbrücker ZOLL nimmt gefälschte Marke unter die Lupe

Saarbrücken (ots)

160.000 Stück gefälschte Zigaretten entdeckte der Saarbrücker ZOLL am vergangenen Dienstag in einem Fahrzeug am Grenzübergang "Alte Moselbrücke". Die Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamts Saarbrücken kontrollierte gegen 21:50 Uhr ein Fahrzeug, das aus Luxemburg kam.

Im Auto des 20-jährigen Fahrers entdeckten die Zöllner insgesamt 160.000 Stück Zigaretten ohne deutsche Steuerbanderole. "Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass es sich bei den sichergestellten Zigaretten um Fälschungen handelt", so Karin Schmidt, Pressesprecherin des Hauptzollamts Saarbrücken. Der durch den Schmuggel entstandene Steuerschaden beläuft sich auf rund 33.000 Euro und wurde noch vor Ort festgesetzt.

"Wer Zigaretten schmuggelt, begeht eine Straftat. Wir kontrollieren regelmäßig, um solche Schmuggelversuche zu stoppen", so Schmidt weiter. Gegen den Mann wurde ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main - Dienstsitz Kaiserslautern. Die Zigaretten wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Hauptzollamt Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell