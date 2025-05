Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: 8.424 ml Substitute und 2.259 Dosen Snus sichergestellt; Saarbrücker ZOLL entdeckt versteckte Tabakwaren

Saarbrücken (ots)

8.424 ml Substitute und 2.259 Dosen Snus entdeckte der Saarbrücker ZOLL am vergangenen Dienstag in einem Kleintransporter auf der Autobahn 6.

Die Kontrolleinheit des Hauptzollamts Saarbrücken kontrollierte auf der Autobahn 6 im Kreis Kaiserslautern in Fahrtrichtung Saarbrücken. "So wurde auch ein Kleintransporter, der von Mannheim nach Saarbrücken fuhr, angehalten. Der 54-jährige deutsche Fahrer erklärte, dass er Haushaltswaren geladen hat und diese in verschiedene Geschäfte im Stadtgebiet Saarbrücken ausliefert", so Nicole Hübner, Pressesprecherin des Hauptzollamts Saarbrücken.

Die Kontrollbeamten schauten bei der Durchsicht der Ladefläche jedoch genauer hin. "Zwischen den Haushaltswaren kamen auch Kartons mit 378 Einweg E-Zigaretten, gefüllt mit insgesamt 8.424 ml Substitut, sowie 2.259 Dosen Snus zum Vorschein. Snus bergen erhebliche Gesundheitsrisiken und können insbesondere bei Kindern und Jugendlichen schwere Schäden verursachen. Der Vertrieb und Verkauf sind deshalb in Deutschland verboten", so Hübner weiter.

Gegen den Fahrer des Kleintransporters wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Tabaksteuerhinterziehung eingeleitet und Tabaksteuer in Höhe von rund 2.190 Euro festgesetzt. Die Einweg E-Zigaretten und das Snus wurden sichergestellt.

