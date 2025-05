POL-HS: Kupferrohre von Baustellengelände gestohlen

Heinsberg-Dremmen (ots) - Zwischen Montagabend (19. Mai), 20 Uhr, und Dienstagmorgen (20. Mai), 6 Uhr, gelangten unbekannte Personen in der Straße An der Eiche in den Fahrzeuginnenraum eines Pkw und entwendeten hieraus nach ersten Erkenntnissen zwei Werkzeugmaschinen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

