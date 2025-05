Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Panzerknacker schlagen zu

Erfurt (ots)

Eine unbekannte Gaunerbande verschaffte sich über den "Vatertag" Zutritt zu einem Geschäftshaus in der Friedrich-Engels-Straße in Erfurt. Hierzu wurde das Türschloss im Eingangsbereich fachmännisch geöffnet. Das oberste Ziel lag in der Einverleibung eines über 200 kg schweren Geldspeichers, welcher sich im Flur der Firma befand. Der Tresor wurde auf unbekannte Art und Weise vollständig samt Inhalt abtransportiert. Zusätzlich wurde eine Ständerwand durchbrochen und Elektronikartikel entwendet. Das erbeutete Barvermögen liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Panzerknacker konnten einmal mehr unerkannt entkommen. (PH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell