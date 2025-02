Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tragischer Arbeitsunfall in Neubukow - zwei Personen stürzen bei Arbeiten am Dach in die Tiefe und werden schwer verletzt

Landkreis Rostock/Neubukow (ots)

Beamte der Polizei Bad Doberan befanden sich am heutigen Vormittag gemeinsam mit weiteren Rettungskräften aufgrund eines zuvor gemeldeten Arbeitsunfalls in Neubukow im Einsatz.

Nach vorliegenden Informationen seien hier zwei Angestellte eines örtlichen Agrarbetriebs gegen 10:00 Uhr während der Arbeiten am Dach eines Anbaus mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Die genauen Umstände des Unfalls sind indes noch unbestimmt und daher Gegenstand der vor Ort eingeleiteten Ermittlungen. Die beiden 55 und 57 Jahre alten Deutschen erlitten in der Folge des Sturzes schwere Verletzungen (Verdacht Schädelbasisbruch und Beckenbruch) und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung umgehend in den Schockraum des Universitätsklinikums Rostock gebracht.

Die weiteführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.

