POL-HRO: Kind mit Laufrad in Parchim ausgebüxt

Parchim (ots)

Am Samstagmittag konnte in Parchim ein 2-jähriger Junge wohlbehalten aufgefunden werden, nachdem er mit einem Laufrad von zuhause ausgebüxt war. Nachdem die besorgte Mutter gegen 12:00 Uhr ihr Kind bei der Polizei in Parchim als vermisst meldete, suchten umgehend zwei Streifenwagen die nähere Umgebung ab. Gut 30 Minuten nach dem Verschwinden hat eine Passantin den Jungen an der Wallallee angetroffen und die Polizei informiert. Der Junge konnte mutmaßlich durch ein offengelassenes Tor von zuhause ausreißen und danach fast 1000 Meter auf seinem Laufrad zurücklegen. Am Ende konnten die Beamten den Jungen wohlauf den besorgten Eltern übergeben.

