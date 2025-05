Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gelegenheit macht Diebe

Erfurt (ots)

Gleich zweimal schlugen Diebe am gestrigen Tag , Freitag, 30.05.25, zu.

Gegen 16:10 Uhr verstaute eine Mann auf einem Erfurter Supermarktparkplatz seine Einkäufe im Fahrzeug und brachte seinen Einkaufswagen wieder zurück an die Sammelstelle. Dabei ließ er seine Geldbörse sichtbar im offen stehenden Fahrzeug liegen. Er kehrte nach ca. 2 - 3 Minuten zum Fahrzeug zurück und fuhr davon. Als er nunmehr am nächsten Verbrauchermarkt ankam und hier die Geldbörse nutzen wollte, stellte der Herr fest, dass diese aus dem Fahrzeug entwendet wurde.

Auch Pech hatte eine Dame, als sie gegen 21:30 Uhr ihre Einkäufe auf dem Bürgersteig in einem Wohnviertel im Erfurter Süden abstellte. Dabei war in einem Korb aufliegend ein Mobiltelefon. Andere Einkäufe brachten die Eheleute in ihre Wohnung. Ca. 2 Stunden später fiel auf, dass ein Korb mit Einkäufen fehlte. Diesen fand der Ehemann noch auf dem Gehsteig vor. Jedoch war aus dem Korb das Telefon der Ehefrau nebst Hülle und darin 25,-EUR Bargeld verschwunden.

In beiden Fällen wurde eine Diebstahlsanzeige aufgenommen und die fehlenden Gegenstände zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei weist aus diesem Gründen erneut darauf hin, dass Wertgegenstände nie offen in Fahrzeugen gelagert werden sollten. Auch müssen Einkäufe und darin befindliche Wertgegenstände stets so transportiert werden, dass ein Zugriff durch Dritte nicht möglich ist. (MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell