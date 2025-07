Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kind lief vor Bus: Neun Businsassen verletzt - Verursacher gesucht!

Hanau (ots)

(fg) Am Freiheitsplatz waren am Dienstagmittag mehrere Rettungswagen im Einsatz, nachdem es gegen 12.20 Uhr zu einem Busunfall gekommen war. Nach bisherigen Erkenntnissen lief ein Junge im Alter von zehn bis zwölf Jahren an einem stehenden Bus vorbei und auf die Fahrbahn. Der Lenker eines fahrenden Busses konnte gerade noch rechtzeitig bremsen und musste nach eigenen Angaben sogar eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Bus zogen sich neun Personen leichte Verletzungen zu; acht Personen kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Der kurzhaarige Verursacher trug einen schwarzen Rucksack, ein graues T-Shirt, eine kurze Jeanshose und schwarze Sportschuhe. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100 12-0 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

