POL-HI: Polizei sucht Eigentümer von Elektrofahrrädern und E-Scootern

Hildesheim (ots) - BOCKENEM (lud) Am 21.05.2025 im Tatzeitraum von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr ist es am Bockenemer Freibad in der Mahlumer Straße in 31167 Bockenem zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand hat der geschädigte Eigentümer sein Fahrrad über den Tatzeitraum an dem vor dem Freibad Bockenem befindlichen Fahrradständer ungesichert abgestellt. Als dieser nach seinem Freibadaufenthalt ...

